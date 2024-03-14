الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 14-03-2024 09:07 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما يشير إلى تعزيز الطلب، كما عزز الأسعار اضطراب الإمدادات المحتمل في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.12%، إلى 84.13 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.9% إلى 79.79 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% إلى أعلى مستوى في 4 أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

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