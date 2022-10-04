الكشف عن أسباب ارتفاع الذهب 70 قرشاً خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أوضح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن ارتفاع أسعار الذهب 70 قرشاً خلال 24 ساعة يعود إلى الوضع السياسي المتأزم في الحرب الأوكرانية الروسية .

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وأضاف اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن مخاوف تدخل دول أخرى في الحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلى تعطل إمدادات الطاقة عالمياً ينعكس على أسعار الذهب بشكل مباشر .



ونوه أن الإقبال على الذهب في الأسواق المحلية متوسطاً وأن سعر الأونصة عالمياً وصل اليوم 1703 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1285 ديناراً .



وكان الذهب ارتفع محلياً 20 قرشاً صباح اليوم ،حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.10 دينارا وعيار 24 عند 41.20 دينارا وعيار 18 عند 31.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

