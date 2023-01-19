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الخميس، 19-01-2023 09:13 ص

الكهرباء الوطنية: ارتفاع مبيعات الكهرباء العام الماضي 6 %

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الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 6 % مقارنة مع العام 2021.

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وبحسب آخر بيانات الشركة، فقد بلغ إجمالي هذه المبيعات حتى نهاية العام 2022 نحو 20446.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 19280.5جيجا واط / ساعة خلال العام 2021.


ومن إجمالي هذه المبيعات، صادرات الشركة من الطاقة الكهربائية إلى شبكات مجاورة حيث بلغ حجمها نحو 191.5 جيجا واط/ ساعة خلال 2022 مقارنة مع 172.8 جيجا/ ساعة خلال العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 10.8 %.


وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديرها إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 184.9جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 166.8 جيجا واط /ساعة خلال العام 2021 وبزيادة نسبتها 10.9 %.


وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 10 % إلى 6.6 جيجا واط/ ساعة حتى نهاية العام 2022، مقارنة مع 6 جيجا واط/ ساعة خلال العام 2021، بحسب الأرقام نفسها.


محليا، توزعت الطاقة المباعة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي زادت مشترياتها بنسبة 6.1 % لتبلغ نحو 19811.7 جيجاواط /ساعة العام الماضي، مقابل 18678.3 جيجا واط/ ساعة خلال العام الذي سبقه 2021.


كما زاد أيضا حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) خلال العام الماضي بنسبة 3.2 % وصولا إلى 443 جيجا واط /ساعة من نحو 429.4 جيجا واط/ ساعة خلال العام 2021.


وكان الحجم الأكبر من هذه المبيعات للقطاع الصناعي الكبير بحجم 374.1 جيجا واط مقارنة مع 369 جيجا واط في العام 2021، فيما ارتفعت المبيعات إلى المطار ومؤسسة التلفزيون بنسبة 14.1 % إلى 68.9 جيجا واط العام الماضي مقارنة مع 60.4 جيجا واط في العام 2021.

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