أدنوك الإماراتية تخصص 15 مليار دولار للاستثمار بالطاقات الجديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، الخميس، عن تخصيص 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير مجموعة من المشروعات بحلول عام 2030، لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

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وذكرت "أدنوك" في بيان، أن هذه المشروعات الجديدة تشمل الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.



وعلى مدى عام 2023، ستعلن "أدنوك" عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات الدولية، بحسب البيان. ( سكاي نيوز )