الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الجالية الأردنية في الإمارات تنعى الدكتور عليوات والصيدلاني جاد الله

بلدية المفرق تحصل 71 % من ديونها على المواطنين والقطاعات الاستثمارية

الأمن ينشر الصور الأكثر تفاعلاً لعام 2022

اعلان من المركز الوطني للأمن السيبراني- أسماء

الأشغال تكشف موعد الانتهاء من مشروع الحديقة البيئية

الإفراج عن أسير فلسطيني بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأردن يدين التفجير الإرهابي في إقليم هيران وسط الصومال

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

 
الخميس، 05-01-2023 12:35 م

أدنوك الإماراتية تخصص 15 مليار دولار للاستثمار بالطاقات الجديدة

لللللل


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، الخميس، عن تخصيص 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير مجموعة من المشروعات بحلول عام 2030، لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

اضافة اعلان


وذكرت "أدنوك" في بيان، أن هذه المشروعات الجديدة تشمل الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.


وعلى مدى عام 2023، ستعلن "أدنوك" عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات الدولية، بحسب البيان. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
3712558751667385951

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بخفض الديون والتضخم للنصف

1672907807587

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

_126713876_751d53416c4ce00c3874cf3aaa31f508078eea14

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

1278235697

النقد الدولي يحث الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة

4 - Copy

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

2023

محضر الفيدرالي : لا خفض للفائدة في 2023

أخبار متعلقة
بببب2

أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

5558

روسيا تتوقع تراجع إنتاج الغاز وصادراته

ففففف

مصر تطرح مزايدة دولية للتنقيب عن النفط والغاز

59c87706491f5990a0e8d463f09bf0c8

الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

قققققق

رغم العقوبات.. روسيا تشحن الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

2075781-1487434990

1.5 مليون منزل أمريكي بلا كهرباء بسبب العاصفة التاريخية