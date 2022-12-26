الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

الوكيل الإخباري - أكدت دراسة حديثة نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة حددت سعر بيع الغاز المنتج من حقل الريشة بين 3 دولارات (الحد الأدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) و6 دولارات (الحد الأعلى).

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وأوضحت الوزارة في الدراسة التي جاءت بعنوان ( دراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط CNG والغاز الطبيعي المسال LNG ) أن هذه الأسعار حُددت على أن يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية، ووفقا لما هو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري.



وفي آخر سعر نشرته الوزارة فإن سعر بيع غاز الريشة للقطاع الخاص الشهر الحالي بلغ 5.081 دولار لكل مليون وحدة شاملا الضريبة الخاصة.



ووفقا للدراسة المعدة تتم إضافة الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 % بحسب قرار مجلس الوزراء.



وبينت الدراسة أنه وفقا لذلك، يتم استغلال القدرات الإنتاجية الحالية والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط المملكة بواسطة الصهاريج بعد ضغطه و/أو تسييله بالإضافة إلى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.



وبحسب الدراسة، تقوم شركة البترول الوطنية بتولي مسؤولية عمليات الاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة امتياز في حقل الريشة الغازي، إذ تهدف خطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2020-2030 للوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا لزيادة نسبة مساهمة المنتج المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفقا لما تضمنته الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن، و بهدف تسويق الكميات الإضافية المنتجة من حقل الريشة الغازي.



وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن شراء محطة توليد كهرباء الريشة بمبلغ 550 ألف دينار، ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز مليوني دينار.