الكهرباء الوطنية تؤكد الالتزام بالسلامة العامة في ميناء الغاز المسال

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي ومدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية لميناء الغاز المسال في مدينة العقبة ومحطات تحويل الجنوب على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة وضمان جودة الأداء.

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وتفقد الكردي والرواشدة ميناء الغاز المسال في مدينة العقبة ومركز صيانة معان الذي يشمل محطات (معان ومعان الجديدة والشيدية ومدينة الطفيلة الرشادية وجامعة الحسين والديسة والراجف والفجيج لرياح الطفيلة ومحطة تحويل كوزبو). كما تفقدا محطة صيانة العقبة التي تشمل محطات (العقبة الحرارية والكابل البحري ومدينة العقبة والمدينة الصناعية والقويرة والقويرة الشمسية).



وأكد الكردي والرواشدة خلال لقاء العاملين في هذه المواقع أهمية الدور المناط بهم في تغذية شبكة توزيع الكهرباء وكبار المستهلكين مثل مصانع الفوسفات ومصانع الأسمدة، وفي نقل الطاقة من خلال الربط الأردني- المصري ومحطات توليد الطاقة المتجددة الى مراكز الأحمال في منطقة الوسط وشمال المملكة.



وبهذا الخصوص قال الكردي إن الالتزام بشروط السلامة العامة وبمقاييس العمل المهني هو ضرورة لضمان ديمومة العمل والحفاظ على قوى الإنتاج مشيدا بأداء العاملين وبدورهم في الحفاظ على جودة النظام الكهربائي على شبكة النقل الوطنية وديمومة سلسلة التزويد لمد محطات توليد الكهرباء بالوقود.



من جانبه قال الرواشدة إن الزيارة تأتي للتواصل مع الموظفين والاطلاع على خطط العمل والاستعدادات لمواجهة أي زيادة في الأحمال الكهربائية وشملت ميناء الغاز المسال في العقبة حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة في الميناء في إطار اهتمام إدارة الشركة بضرورة التقيد بمعايير الأداء التي تضمن استقرارية سلاسل التزويد وتمنع أي اختلالات في النظام الكهربائي وتضمن الحفاظ على توافريته العالية.



واهاب الرواشدة بالعاملين الحفاظ على معايير الأداء العالية للتصدي للدور المناط بشركة الكهرباء الوطنية في تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، والمحافظة على أمن وسلامة النظام الكهربائي مؤكدا أهمية استمرار العمل في مختلف مواقع الشركة بروح الفريق الواحد وتوظيف الإمكانيات العلمية والقدرات الفكرية في الأعمال والمهام الموكلة للعاملين في "الكهرباء الوطنية" وتضافر جهودهم والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والتجهيزات الفنية الحديثة التي توفرها الشركة.

