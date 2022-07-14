الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها

هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي

انخفاض آخر على أسعار الذهب محليا

2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

مواطنو وادي عبدون بلا ماء منذ 3 اسابيع

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية

وزير التربية يشيد بالبيئة الامتحانية لطلبة التوجيهي

أعمق صورة فلكية ملونة للكون التقطت بواسطة تلسكوب "جيمس ويب"

طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم

الخميس، 14-07-2022 02:02 م

الكهرباء الوطنية تؤكد الالتزام بالسلامة العامة في ميناء الغاز المسال

image (1)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي ومدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية لميناء الغاز المسال في مدينة العقبة ومحطات تحويل الجنوب على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة وضمان جودة الأداء.

اضافة اعلان


وتفقد الكردي والرواشدة ميناء الغاز المسال في مدينة العقبة ومركز صيانة معان الذي يشمل محطات (معان ومعان الجديدة والشيدية ومدينة الطفيلة الرشادية وجامعة الحسين والديسة والراجف والفجيج لرياح الطفيلة ومحطة تحويل كوزبو). كما تفقدا محطة صيانة العقبة التي تشمل محطات (العقبة الحرارية والكابل البحري ومدينة العقبة والمدينة الصناعية والقويرة والقويرة الشمسية).

وأكد الكردي والرواشدة خلال لقاء العاملين في هذه المواقع أهمية الدور المناط بهم في تغذية شبكة توزيع الكهرباء وكبار المستهلكين مثل مصانع الفوسفات ومصانع الأسمدة، وفي نقل الطاقة من خلال الربط الأردني- المصري ومحطات توليد الطاقة المتجددة الى مراكز الأحمال في منطقة الوسط وشمال المملكة.

وبهذا الخصوص قال الكردي إن الالتزام بشروط السلامة العامة وبمقاييس العمل المهني هو ضرورة لضمان ديمومة العمل والحفاظ على قوى الإنتاج مشيدا بأداء العاملين وبدورهم في الحفاظ على جودة النظام الكهربائي على شبكة النقل الوطنية وديمومة سلسلة التزويد لمد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

من جانبه قال الرواشدة إن الزيارة تأتي للتواصل مع الموظفين والاطلاع على خطط العمل والاستعدادات لمواجهة أي زيادة في الأحمال الكهربائية وشملت ميناء الغاز المسال في العقبة حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة في الميناء في إطار اهتمام إدارة الشركة بضرورة التقيد بمعايير الأداء التي تضمن استقرارية سلاسل التزويد وتمنع أي اختلالات في النظام الكهربائي وتضمن الحفاظ على توافريته العالية.

واهاب الرواشدة بالعاملين الحفاظ على معايير الأداء العالية للتصدي للدور المناط بشركة الكهرباء الوطنية في تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، والمحافظة على أمن وسلامة النظام الكهربائي مؤكدا أهمية استمرار العمل في مختلف مواقع الشركة بروح الفريق الواحد وتوظيف الإمكانيات العلمية والقدرات الفكرية في الأعمال والمهام الموكلة للعاملين في "الكهرباء الوطنية" وتضافر جهودهم والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والتجهيزات الفنية الحديثة التي توفرها الشركة.


إقرأ ايضا
62d0164e4c59b732ea131eb5

الدولار يواصل صعوده ويسجل أعلى مستوى أمام الين منذ ربع قرن

dbeb9977-eb54-4b66-b3fe-93671e8fc977

ماكرون: روسيا تستخدم الغاز سلاح حرب

31199b8c-ذهب

انخفاض آخر على أسعار الذهب محليا

431604

2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

image (2)

الخزانة الأميركية: فرض سقف لسعر لخام الروسي سيحد من ارتفاع الأسعار عالميا

img_1654617982

تقرير: ركود تضخمي سيجتاح الاقتصاد العالمي بحلول 2023

أخبار متعلقة
20191282116905KG

أكبر سفينة بحوث بحرية استكشافية في العالم تصل العقبة

765c3cc9-2b21-433d-9313-b18e3de16619

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

0L5A5769

مقترح باستحداث مرصد سعري لمراقبة ارتفاع أسعار السلع

31f1cf80-صادرات

الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع 32%

البنك المركزي (3)

المركزي يرفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس

6111380a4c59b772df7623df

للمرة الأولى منذ عام 2016 الميزانية السعودية تحقق فائضاً قدره 57.49 مليار ريال