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الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

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الخميس، 23-06-2022 03:28 م

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي عن نتائج مزاد الشريحة الأولى من الإصدار الخامس من صكوك مرابحة شركة الكهرباء الوطنية، والبالغة قيمته (100) مليون دينار، ولأجل ثلاث سنوات ونصف و بعائد (نسبة مرابحة) 4.25% سنوياً.

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ووافقت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء على قيام شركة الكهرباء الوطنية باقتراض مبلغ 917 مليون دينار لتغطية الاحتياجات التمويلية للشركة والالتزامات المترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي.


قرار مجلس الوزراء الذي نشر ضمن وصف برنامج الصكوك الإسلامية لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2022 والذي وصل المملكة نسخة منه مكّن الشركة من الاقتراض من خلال البنوك المحلية أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو البنوك الإسلامية أو السندات أو إصدار الصكوك الإسلامية بكفالة البنوك الإسلامية.


وقرر مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية في الربع الأول من العام الحالي الموافقة على إصدار صكوك التمويل الإسلامية بقيمة 375 مليون دينار على شرائح وذلك لغايات تمويل مشتريات الطاقة وكذلك مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي والمسال ومشتريات الوقود.

 


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