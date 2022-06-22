ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

الوكيل الإخباري - حقق الدخل السياحي للمملكة خلال خمسة الشهور الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بقيمة 1.238 مليار دولار أو ما نسبته 269.6 بالمئة ليصل إلى 1.698 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 1.1256 مليون سائح ليصل إلى 1.4879 مليون سائح.



وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيار من العام الحالي بمقدار 369 مليون دولار أو ما نسبته 320 بالمئة عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 484.3 مليون دولار، وهي الأعلى لشهر أيار على مدار السنوات الماضية.



وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 334 ألف سائح ليصل إلى 428.8 ألف سائح.



وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، وأبرزها سوريا 6.9 بالمئة، والعراق 6.1 بالمئة، وفلسطين 3.6 بالمئة.

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