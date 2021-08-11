الكويت تعلن أسعار جديدة لنفطها

الوكيل الإخباري - أظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في سبتمبر 2021 ، مقارنة مع أغسطس 2021.

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وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر 2021 عند 2.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، و لخام دبي على "بلاتس"، بزيادة 30 سنتا عن الشهر السابق.



كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر 2021 عند 3.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.



وزيادة سعر خام التصدير الكويتي أعلى عشر سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

روسيا اليوم