المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت

الوكيل الإخباري- كشفت مؤسسة "الرواد للعقارات" المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري بالإمارات، أن المبيعات العقارية المسجلة خلال شهر يوليو الجاري بدبي، تعد الأعلى قيمة على أساس شهري منذ 5 سنوات.

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وأوضحت "الرواد للعقارات"، التي أجرت عملية رصد لمبايعات سوق العقارات في دبي، استنادا إلى بيانات موقع دائرة الأراضي والأملاك، أن "سوق العقارات في دبي، سجل نحو 4433 معاملة بيع خلال شهر يوليو من السنة الجارية، بقيمة إجمالية قدرها 10.64 مليارات درهم، توزعت على 3201 وحدة سكنية، و483 مبنى وفيلا، و749 قطعة أرض"، حيث أن هذا الرصد بيّن تصدر مبيعات الشقق من حيث القيمة 4.89 مليارات درهم، وتلتها مبيعات الأراضي بقيمة 4.62 مليارات درهم، ثم مبيعات الفلل بقيمة 1.13 مليار درهم.



وكشف المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "الرواد للعقارات"، إسماعيل الحمادي، أن "المبيعات العقارية المسجلة خلال شهر يوليو من السنة الجارية، تعد الأعلى قيمة على أساس شهري منذ 5 سنوات مضت (2017 و2018 و2019 و2020)، حيث بلغت قيمة المبيعات خلال الشهر نفسه من هذه السنوات على التوالي 4.6 مليارات في 2020، و7.3 مليارات درهم في 2019، و6.6 مليارات درهم في 2018، و7.9 مليارات درهم في 2017"، موضحا أن "السوق العقارية في دبي، على غير العادة، تسجل نشاطاً ملحوظاً خلال موسم الصيف لهذه السنة، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 25.98 مليار درهم خلال شهري يونيو ويوليو، وتم من خلالها بيع 10 آلاف و766 وحدة عقارية، بينما كانت السوق تسجل، خلال السنوات الماضية، تراجعا ملحوظا في عدد وقيمة معاملات البيع خلال موسم الصيف".

المصدر: روسيا اليوم