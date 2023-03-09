الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي

الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم عند 18.9525 مقابل الدولار.

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وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو من حالة عدم اليقين إذ أن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.



و فقدت الليرة التركية حوالي 30 % من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الأزمة في أوكرانيا.



ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاض بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير. ( الاقتصادية )

