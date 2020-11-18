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الأربعاء، 18-11-2020 12:25 م

الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

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الوكيل الاخباري - تراجعت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، قبل يوم من قرار مهم للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.

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وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 7.73 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع 7.7150 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.


وفي وقت سابق انخفضت العملة التركية إلى 7.76 ليرة، وظلت في نطاق 7.7-7.8 طيلة معظم الأسبوع الحالي، بانخفاض 24 بالمئة منذ بداية العام.

وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع الإعلان عنه في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي التركي الجديد، ناجي إقبال، الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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