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الأربعاء، 07-02-2024 02:42 م

الليرة التركية تفاقم من وتيرة هبوطها

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الوكيل الإخباري - فاقمت الليرة التركية من وتيرة تراجعاتها اليومية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعد أيام من استقالة محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان.اضافة اعلان


أدى تغيير محافظ البنك المركزي التركي والتضخم المرتفع إلى فتح المجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من الإشاراة في عهد المحافظ السابق حافظ جاي إركان إلى أنها ستنتهي في يناير، وفقًا لدويتشه بنك.

ورفع البنك المركزي في عهد إركان سعر الفائدة القياسي إلى 45% من 8.5% على مدى ثمانية أشهر. وفي الشهر الماضي، قال البنك إنه أنهى دورة التشديد لكنه حافظ على تحيزه المتشدد.

وفقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار منذ تولى إركان ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك منصبيهما في يونيو/حزيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارهما التراجع عن سياسة التدخل المكلفة التي استنزفت احتياطيات البنك المركزي. 

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