الليرة السورية تنهار ..7000 ليرة تساوي دولار واحد

الوكيل الإخباري - هبطت الليرة السورية لمستوى كبير بسعر الصرف امام الدولار الأمريكي عند 7000 ليرة مقابل 1 دولار.

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وحدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7000 ليرة للدولار الواحد.



ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة رقم 15 الصادرة عن المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7458.50 ليرة سورية لليورو الواحد.



وفي النشرة السابقة كان سعر صرف الدولار عند 6950 ليرة واليورو عند 7416.35 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

