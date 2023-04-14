المالية الروسية تخطط للوصول إلى ميزانية متوازنة في 2025

الوكيل الاخباري- صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الوزارة لديها خطط للوصول إلى ميزانية متوازنة في العام 2025.
وقال الوزير متحدثا في اجتماع مشترك لوزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسيتين: "على المدى المتوسط ومع تكيف الاقتصاد يتم التخطيط للتطبيع التدريجي لسياسة الموازنة مع الوصول إلى المستوى الأساسي للميزانية بحلول العام 2025".
وفيما يلي أبرز تصريحات وزير المالية الروسي:
- النظام المالي الروسي مستقر.
- في نهاية العام 2022 تمكنت السلطات من تثبيت سعر صرف الروبل وتحقيق اتجاه إيجابي في نمو دخل الأسرة.
- دعم قطاع الأعمال سيكون أحد الأولويات في العام 2023.
- تخطط وزارة المالية الروسية لرفع مستوى الخدمات المصرفية في المناطق الجديدة إلى مستوى المناطق المجاورة لروسيا في غضون ثلاث سنوات.
- روسيا تواصل العمل على خفض حصة التسويات بالدولار في الصادرات.