المالية الروسية تخطط للوصول إلى ميزانية متوازنة في 2025

الوكيل الاخباري- صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الوزارة لديها خطط للوصول إلى ميزانية متوازنة في العام 2025.

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وقال الوزير متحدثا في اجتماع مشترك لوزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسيتين: "على المدى المتوسط ومع تكيف الاقتصاد يتم التخطيط للتطبيع التدريجي لسياسة الموازنة مع الوصول إلى المستوى الأساسي للميزانية بحلول العام 2025".



وفيما يلي أبرز تصريحات وزير المالية الروسي:



- النظام المالي الروسي مستقر.



- في نهاية العام 2022 تمكنت السلطات من تثبيت سعر صرف الروبل وتحقيق اتجاه إيجابي في نمو دخل الأسرة.



- دعم قطاع الأعمال سيكون أحد الأولويات في العام 2023.



- تخطط وزارة المالية الروسية لرفع مستوى الخدمات المصرفية في المناطق الجديدة إلى مستوى المناطق المجاورة لروسيا في غضون ثلاث سنوات.



- روسيا تواصل العمل على خفض حصة التسويات بالدولار في الصادرات.