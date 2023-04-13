عجز الميزانية الأميركي يزداد بنسبة 65%

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الأربعاء، إنّ عجز الميزانية الأميركية ازداد بنسبة 65 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة الماضية، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1,1 تريليون دولار.

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وبحسب "واشنطن ديلي" بينت الوزارة أنّ الإيرادات تراجعت بنسبة 3 بالمئة في فترة عام حتى تاريخه، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 بالمئة.



وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي، كما ارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.



بترا

