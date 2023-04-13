الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الطفيلة التقنية: الإمتحانات قائمة وفي موعدها اليوم

تعليق دوام المدارس في السلط اليوم الخميس

ارتفاع أسعار أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

انخفاض أسعار السكر عالمياً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية - اسماء

التربية تنعى ثلاثة طلاب من الصف التاسع في إربد

الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

 
الخميس، 13-04-2023 08:17 ص

عجز الميزانية الأميركي يزداد بنسبة 65%

و


الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الأربعاء، إنّ عجز الميزانية الأميركية ازداد بنسبة 65 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة الماضية، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1,1 تريليون دولار.

اضافة اعلان


وبحسب "واشنطن ديلي" بينت الوزارة أنّ الإيرادات تراجعت بنسبة 3 بالمئة في فترة عام حتى تاريخه، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 بالمئة.


وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي، كما ارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.


بترا


إقرأ ايضا
ككك

البنك الدولي يرصد 200 مليون دولار لإصلاح منشآت الطاقة في أوكرانيا

ذهب2

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

سك

انخفاض أسعار السكر عالمياً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها

20220331173155731

اسعار السكر تتراجع عالمياً

e2dbc8cd-صادرات

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023