المرفأ الإماراتية تبحث الحصول على قرض وسط تقلبات أسواق السندات

الوكيل الاخباري- تعمل شركة المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء" الإماراتية "ميبكو" على التواصل مع عدة بنوك من أجل دراسة إمكانية الحصول على قرض إعادة تمويل لمشروعها بدلا من المخطط له لإعادة التمويل عن طريق إصدار سندات مشاريع.



وقالت المصادر إن التقلبات الحادة التي تمر بها أسواق السندات في الوقت الحالي دفعت الشركة إلى التواصل مع البنوك على وجه السرعة لدراسة إمكانية ترتيب تمويل المشروع الذي انطلق بالعام 2014 مع تمويله بالأساس عن طريق قرض بـ 1.2 مليار دولار لأجل 7 سنوات، بالإضافة إلى تمويل المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن الشركة تتحضر لإصدار سندات بأكثر من مليار دولار في خطوة تتشابه مع ما حدث في سندات سويحان للطاقة الكهروضوئية الخضراء والتي جمعت نحو 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.

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