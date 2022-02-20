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الأحد، 20-02-2022 11:47 ص

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، إن إجمالي رأس المال المسجل في جميع المناطق الحرة والمناطق التنموية بلغ في نهاية العام الماضي نحو 1.4 مليار دينار تتوزع على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

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وأضاف الهميسات أن الاستثمار في المناطق الحرة العامة والمناطق التنموية توطن بسبب الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المجموعة للمستثمرين والتي تتمثل بتجهيز المناطق الحرة بالمرافق العامة وخدمات البنية التحتية من الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة اتصالات حديثة وشبكة حديثة من الطرق الداخلية، علاوة على تجهيز المناطق الحرة بالساحات والمستودعات اللازمة التي تغطي احتياجات المستثمرين.


وأشار إلى أن المجموعة عملت مع الجهات المعنية على فتح فروع لعدد من البنوك داخل المناطق الحرة لتسهيل عمل المستثمرين، وتأمين جميع الأعمال والخدمات المصرفية، وكذلك فتح فروع لشركات التأمين، وشركات التخليص في المناطق الحرة، مبينا أن المجموعة تتولى تسجيل الشركات بجميع أنواعها وإجراء التعديلات على هذه الشركات.


وبين أن المجموعة تقوم كذلك بإصدار شهادات منشأ (مناطق حرة) للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة التي لا تقل نسبة المدخلات المحلية فيها عن 40 بالمئة، إضافة إلى توفير خدمة النافذة الواحدة وتشغيل بوابة إلكترونية للمجموعة تمكّن المستثمرين المتعاملين متابعة معاملاتهم والاطلاع على جميع المعلومات المتاحة على البوابة الإلكترونية.


وأشار الهميسات إلى تمتع الاستثمارات بالمناطق التنموية بالإعفاء من الرسوم الجمركية على جميع المواد والأجهزة لاستخدامها في تأسيس وبناء وتجهيز النشاط الاقتصادي.

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