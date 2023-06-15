تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الخميس، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من اليوم، وذلك في أعقاب إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيقر مزيدا من الزيادات خلال العام الجاري.



وحد صعود سهم "إتش اند إم" من الخسائر بعض الشيء، ورفع أسهم قطاع التجزئة بعد الإعلان عن بداية جيدة للمبيعات في يونيو، الشهر الأول من الربع الثالث للشركة.



وارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي بنسبة 0.9 % مع صعود سهم "إتش اند إم" السويدية بنسبة 5.3%.

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ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 % في وقت لاحق اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، ويترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، موسعا معركته ضد التضخم المرتفع، حتى مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

