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الجمعة، 19-05-2023 11:51 م

بنك يوزع مئات ملايين الدولارات على عملائه في بريطانيا

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الوكيل الاخباري - يعتزم أحد أكبر وأشهر البنوك في بريطانيا توزيع أكثر من 340 مليون جنيه إسترليني (429 مليون دولار) على عملائه من أصحاب الحسابات الجارية، وذلك بعد أن سجل قفزة كبيرة في أرباحه السنوية مستفيداً من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة والتي زادت من التكاليف المفروضة على المقترضين.

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وأعلن بنك "نيشن وايد"، وهو أحد أكبر المقرضين في البلاد وأحد أشهر البنوك البريطانية، أنه سيقوم بإيداع مبلغ 100 جنيه إسترليني (125 دولارا أميركيا) في الحسابات الجارية التابعة لأكثر من 3.4 مليون عميل، وذلك خلال الشهر المقبل.

ونقلت الصحافة البريطانية في تقارير إن "هذا التوزيع هو الأول من نوعه في تاريخ البنك، لكنه يهدف إلى تكرار ذلك في السنوات المقبلة".


وقفز الدخل المالي لبنك "نيشن وايد" من الإقراض 12 مرة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا، لكن البنك حذر من أن ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي قد يؤثر على أوضاعه المالية.

ويعد الدفع إلى الحسابات الجارية للعملاء خطوة غير عادية بالنسبة للبنك، حيث تقوم الشركات والبنوك عادةً بتوزيع الأموال النقدية على المستثمرين فقط بعد النتائج السنوية. العربية نت 


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