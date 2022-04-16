السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أبرز المخالفات التي تم ضبطها على الطرق الخارجية منذ بداية رمضان

دول عربية وأوروبية تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس

780 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني: عَلمنا عالٍ

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستكمل أعمالها

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

السبت، 16-04-2022 03:43 م

المركزي الروسي: الطلب على الروبل بلغ مستوى قياسيا في أواخر فبراير

7d7dd557-5f06-477a-948a-cffa9a2bf420


الوكيل الإخباري -قالت النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا، الجمعة، إن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير/شباط، لكن الرفع الطارئ لسعر الفائدة إلى 20% ساعد على زيادة جاذبية الودائع المصرفية.

وتعرض القطاع المالي والاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت لمعاقبة موسكو على ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير/ شباط.

وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
Untitled-188-2

للمرة الأولى خلال العام الجاري.. اليمن يخفض سعر وقود السيارات 10%

GettyImages-99048750

سوق دبي تسجل رابع زيادة أسبوعية.. وأبوظبي تستقر

6518939_1542277379

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4% بنهاية 2021

625936204c59b72281397176

ألمانيا تخصص 3.2 مليار دولار لوقف الاعتماد على الغاز الروسي

625a5a754c59b74a567868f4

استقرار أسعار الذهب عالميا

ممم

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تستكمل أعمالها

أخبار متعلقة
160308

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

7777-12

خوفا من العقوبات.. الصين تعلق مشاريع اقتصادية في روسيا

4020265

تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين مع تزايد التضخم ومخاوف الحرب

مشاهد24-بايدن

بايدن: العالم سيواجه نقصاً حقيقياً في الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

النفط الروسي

بعد قفزات الـ30 يوما.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟

623d6c409391a

ارتفاع أسعار الذهب عالميا