المركزي الروسي: مؤشرات على تدهور اقتصادي.. ارتفاع التضخم حتمي

الوكيل الاخباري- حافظ البنك المركزي الروسي ، على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 20٪، لكنه حذر من قدر كبير من حالة عدم اليقين حيث يمر الاقتصاد "بتحول هيكلي واسع النطاق".



في أواخر فبراير/شباط، بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا، ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5٪ إلى 20٪ في محاولة لدعم عملتها المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.



وقال البنك المركزي في بيانه، إن الزيادة الحادة في سعره الرئيسي "ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي".

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