الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

قبيل رمضان .. الحكومة تبقي على منع وإعادة تصدير سلع غذائية اساسية

الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت يتجاوز 127 دولاراً

وفيات الثلاثاء 8-3-2022

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء - أسماء

الضمان : برنامج رعاية خطوة جديدة نحو مشاركة فاعلة للمرأة

مواطنون يشتكون من أزمة خانقة على شوارع عمان - مناطق

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

إزدحام مروري على جسر جرش إثر حادث تدهور

الثلاثاء، 08-03-2022 09:58 ص

مصافي التكرير الأسترالية تمتنع عن شراء النفط الروسي

143-201042-corona-leads-european-oil-refiners-cut-production_700x400


الوكيل الإخباري - أعلنت مصافي النفط في أستراليا أن قطاع التكرير توقف عن شراء النفط الروسي دعما لأوكرانيا، ليضاف هذا إلى العقوبات التي أعلنت عنها الدول والشركات الكبرى على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

يأتي ذلك، بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين، إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.

وأضاف نوفاك في بيان بالفيديو أذاعه التلفزيون الروسي "من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي"، وفقا لرويترز.

"القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".

وأوضح نوفاك "روسيا تعرف أين ستعيد توجيه النفط إذا رفضته أوروبا والولايات المتحدة، استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام، وأوروبا تدفعنا نحو حظر على تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
033

بايدن قد يحظر استيراد النفط الروسي قبل موافقة الكونغرس

3258808281621611542

اليابان تشدد العقوبات على روسيا.. وأسهمها تهبط لمستوى نوفمبر 2020

main_image62270ce1395a5

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

1038547908_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4

الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

320227939961572229

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت يتجاوز 127 دولاراً

175-203202-dst-1702146-3122845-65-2-2022030719114396_700x400

السعودية تعلن عن 22 اتفاقية بـ 8 مليارات ريال

أخبار متعلقة
620c9f6742360471697134c5

أسعار النفط ترتفع عالميا

11-114

عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

620b584f4236043693298534

أوبك: ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني خلال العام 2021

88-1

اليمن يرفع أسعار البنزين مجددا بنحو 12%

799

الطاقة الدولية تكشف عن شح أكبر من المتوقع للنفط في السوق العالمية

620b4b974c59b70ab52742f7

أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات