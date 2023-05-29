اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

الوكيل الإخباري -
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع ارتياح المستثمرين من اتفاق مبدئي توصل إليه المشرعون الأميركيون، لرفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد.اضافة اعلان
وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن الأحد، إلى اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزا لطرحه على الكونغرس للتصويت.
قالت المحللة في CMC Markets، تينا تنغ، إن صفقة الديون الأميركية المبدئية قدمت انتعاشًا في الأصول الخطرة.
لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب، لأن بمجرد الموافقة على الاتفاق، من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر، وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ( سكاي نيوز
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