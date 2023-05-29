الدولار يحافظ على قوته مع تزايد توقعات رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - حافظ الدولار على استقراره، الاثنين، وسط تزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، رغم أنباء التوصل لاتفاق حول سقف الدين التي أبعدت بعض الساعين إلى التحوط عن العملة الأميركية.



وسجل الدولار أعلى مستوى في 6 أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين. ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو ثلاثة بالمئة مقابل الين.

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وجاء التراجع الجديد للين أمام الدولار على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.



وتوقف تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. كما أغلقت أسواق المملكة المتحدة الاثنين بسبب عطلة. ( سكاي نيوز )