المركزي المصري يعتزم إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونياً

الوكيل الاخباري- كشف البنك المركزي المصري، أنه يجري حاليًا العمل على إطلاق مشروع "اعرف عميلك" والذي يمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنوك.



وأوضح وفق بيان، أن هذا المشروع يساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية من بعد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي. وتم الانتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية والذي سيتم إطلاقه بعد أسبوعين والذي سيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، ومن المتوقع انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.



وأكد "المركزي المصري"، أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي، حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر.

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