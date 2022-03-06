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الأحد، 06-03-2022 12:10 م

رغم تسجيل مستويات قياسية.. المصريون يواصلون شراء الذهب

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الوكيل الإخباري -سجل الطلب على الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة على الرغم من بلوغه مستويات أسعار قياسية، حيث تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة نزوح نحو قائمة الأصول والملاذات الآمنة، ما دفع المعدن النفيس إلى تسجيل ارتفاعات متتالية.

في مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال تعاملاتها الأخيرة، حيث ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى 743 جنيها، كما ارتفع سعر الغرام عيار 21 إلى 866 جنيها، وهو الأكثر مبيعاً في السوق المصرية.

كما سجل الغرام عيار 24 مستوى 990 جنيهاً. وسجل الغرام في السباك مستوى 1000 جنيه، وهو مستوى قياسي لم تشهده السوق من قبل.

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