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المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

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الأحد، 05-02-2023 01:05 م

المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المدير التنفيذي لدائرة الإصدار في البنك المركزي الأردني ريما الفايز، إنه تم تزويد شركات برمجة آلات عدّ النقود بالنقد الجديد للانتهاء من تحديث البرمجة والتعرف على الاصدار الخامس من العملة.

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وبينت الفايز لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم إبلاغ البنك بان شركات الصرافة والبنوك قد حدثت أنظمة الأجهزة حتى يتم التعرف على فئتي ( الدينار الواحد والخمسين ) الجديدتين من الإصدار الخامس. 

وكان قد شكى مواطنون من أن أجهزة عدّ النقود لا تتعرف على الإصدار الجديد من النقد بسبب عدم تحديث أنظمة هذه الأجهزة.

وطرح البنك المركزي اليوم الإصدار الخامس من فئة الـ 50 ديناراً للتداول، بعد أن طرح فئة الدينار الواحد نهاية العام الماضي.

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