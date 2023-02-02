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الخميس، 02-02-2023 11:12 ص

لماذا اشترت البنوك المركزية كميات مهولة من الذهب؟ صندوق النقد يكشف السر

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الوكيل الإخباري - مع كون عام 2022 هو العام الذي اشترت فيه البنوك المركزية أكبر قدر من الذهب منذ عام 1967، يتم إجراء المزيد من الأبحاث حول ما يقود هذا الاتجاه، حيث تشير أحدث ورقة عمل من صندوق النقد الدولي إلى أن الخوف من العقوبات هو ما دفع البنوك لشراء الذهب بهذه الكميات الهائلة.اضافة اعلان



الخوف من العقوبات
بعد النظر في 144 دولة وفحص ميولها لشراء الذهب، بينت ورقة العمل بعنوان "الذهب كمخزونات دولية: هل هو أثر بربري لا أكثر؟" أن الخوف من العقوبات المتعددة الأطراف يلعب دورا متزايدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة.


ونوهت الورقة إلى أن مديري الاحتياطيات في الأسواق الناشئة يزيدون من حصة الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب استجابة لمخاطر العقوبات، في حين تحدث العديد من أكبر الزيادات السنوية في حيازات البنوك المركزية الفردية من الذهب في الأوقات التي تكون فيها تلك لديها البنوك المركزية سبب للاعتقاد بأنهم قد يتعرضون لعقوبات مالية.


تكديس الذهب
وتُظهر بيانات البنك المركزي اعتبارا من عام 2022 بوضوح اتجاها جديدا لتكديس الذهب، خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.


كما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي (WGC) أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنا من الذهب العام الماضي ، وهو أكبر قدر في 55 عامًا، كان هذا ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق يعود إلى عام 1950 وكان زيادة بنسبة تزيد عن 150٪ عن العام الماضي. 


وكان الشراء مدفوعا بشكل أساسي ببنوك الأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا والصين، وفقا لتقرير WGC.


وقد أظهرت ورقة عمل صندوق النقد الدولي أن حجم وقيمة احتياطيات الذهب ارتفعت مع فرض عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان (التي تشير إليها الورقة باسم الأربعة الكبار). 


كما إن تطبيق العقوبات المالية على جميع هذه العملات دفعة واحدة يجعل الاقتصادات الناشئة تسعى إلى الحصول على المزيد من الذهب في احتياطياتها.


وذكرت الورقة أن هناك بعض الأدلة على أن العقوبات المتعددة الأطراف التي تفرضها هذه الدول وغيرها لها تأثير أكبر من العقوبات الأحادية على حصة الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب، حيث أن الأخيرة تترك مجالًا لتحويل الاحتياطيات إلى عملات دول أخرى لا تفرض عقوبات.


روسيا السبب
ومن المحتمل أن يكون قرار دول مجموعة السبع بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي رداً على غزوها لأوكرانيا قد دفع الاقتصادات الناشئة الأخرى إلى التفكير في الاحتفاظ بمزيد من احتياطياتها في صورة معزولة بشكل أفضل عن العقوبات، مثل الذهب.


وأضاف التقرير، أنه مع وجود عقوبات مالية من أحد مصدري العملات "الأربعة الكبار" رفع حصة الذهب بنحو نقطتين مئويتين.


أسباب أخرى لشراء الذهب
حددت ورقة العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي الأسباب الرئيسية الأخرى وراء قيام البلدان بزيادة احتياطياتها من الذهب منذ الأزمة المالية العالمية.


ويعتبر أحد المحفزات هو الحاجة المتزايدة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. ( investing )

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