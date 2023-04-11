الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

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الثلاثاء، 11-04-2023 12:04 م

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قرر محافظ البنك المركزي الأردني تعطيل البنوك المرخصة؛ احتفاءً بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة 21/4/2023 وحتى مساء يوم الاثنين 24/4/2023.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد أصدر الخميس الماضي، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.


ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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