المغتربون الأردنيون حوّلوا 2.8 مليار دولار

الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022، ارتفاعا نسبته 0.6% عن مستواها خلال الفترة المقابلة من عام 2021، لتبلغ ما مقداره 2.83 مليار دولار (نحو 2 مليار دينار).
في حين سجلت حوالات العاملين خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 ارتفاعا نسبته 2.8% لتبلغ ما مقداره 290.4 مليون دولار (205.9 مليون دينار)، بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2021.
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