المفوضية الأوروبية تقترح فرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.

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وقالت أورسولا اليوم، أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب "أكثر من 140 مليار يورو" لدول الاتحاد الأوروبي، موضعها أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر.



وبحسب "الفرنسية"، بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، في ما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها. (الاقتصادية )