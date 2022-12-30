الجمعة 30-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفق حسابات فلكية .. موعد شهر رمضان رسميا وعدد أيامه في 2023

الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

هجوم إرهابي يقتل 10 عمال حقل نفطي في شرق سوريا

أكثر من 44 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

الأمطار تنعش آمال مزارعي الكرك بتحسن الموسم الزراعي

أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل ومضاعفاتها

النفط بصدد تحقيق مكاسب للعام الثاني عالمياً

35 إصابة واعتقال فتى خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

 
الجمعة، 30-12-2022 10:45 ص

النفط بصدد تحقيق مكاسب للعام الثاني عالمياً

نفط


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.


وبلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6 في المئة بعد أن أغلق منخفضا 0.7 في المئة أمس الخميس.


ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 في المئة بعد ارتفاعه 50.2 بالمئة في 2021. وارتفعت الأسعار في مارس إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة، بحسب وكالة رويترز.

 

سكاي نيوز

إقرأ ايضا
ي

مؤشرات الأسهم اليابانية تسجل أول خسارة سنوية في 4 أعوام

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

ذهب

الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً

2079781-1728803344

عمال النظافة في السكك الحديدية البريطانية يعلنون أول إضراب وطني

file

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار

_125579791_78e005eb-5c05-4fc4-b8f7-2baa777e8012

ماسك : لا تنزعجوا من جنون الأسهم

أخبار متعلقة
النفط-الروسي-1

روسيا قد تقلص إنتاج النفط 7 بالمئة ردا على السقف السعري

11

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

نفط2

أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم

file

ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميًا

ببببب

أوبك+ قد تقرر تخفيضاً أكبر في إنتاج النفط عالمياً