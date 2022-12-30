النفط بصدد تحقيق مكاسب للعام الثاني عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، في عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

اضافة اعلان



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.



وبلغ خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 78.88 دولار للبرميل، مرتفعا 48 سنتا أو 0.6 في المئة بعد أن أغلق منخفضا 0.7 في المئة أمس الخميس.



ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 في المئة بعد ارتفاعه 50.2 بالمئة في 2021. وارتفعت الأسعار في مارس إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة، بحسب وكالة رويترز.

سكاي نيوز