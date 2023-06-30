الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

الاوقاف: بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم

المتعجلون من الحجاج يبدأون رمي الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

بعد انتشال حطام الغواصة .. مفاجأة مدوية لأهالي ضحايا "تيتان"

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

فعاليات مهرجان صيف الأردن تستمر اليوم وغدا

إجراء صيانة عامة لموقع ومرافق تلفريك عجلون بسبب إقبال الزوار

الين الياباني واليوان الصيني ينخفضان لأدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

 
الجمعة، 30-06-2023 10:09 ص

النفط يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

1688108219308


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، ويتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام، إذ محا انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولاً والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 30 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية اليوم الجمعة.


ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس، للارتفاع أكثر من 2.5 بالمئة في حزيران. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في نيسان.


وعلى أساس فصلي، يتجه خام برنت فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي 6 بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي 7 بالمئة.

إقرأ ايضا
ذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

22222

الين الياباني واليوان الصيني ينخفضان لأدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

file

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

image (3)

18.8 تريليون دولار قيمة الأصول الموحدة لأكبر 100 بنك أمريكي

444

الاقتصاد الأميركي ينمو 2% بالربع الأول

484

للمرة الثانية في شهر.. صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة لبنان

أخبار متعلقة
vHiMkVGYWXYbKbpBR36vwYnkamvMFOCUwqrUjmgC

الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى أمام الدولار

نفط4

النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

main_image61b715f5f386e

لليوم الثاني على التوالي .. استقرار اسعار الذهب في الأردن

نفط2

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

13950b36-828f-4bc3-94ac-0d2b4f6a7990

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

2514

الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا لزيادة الإنتاج