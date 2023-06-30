النفط يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، ويتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام، إذ محا انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولاً والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 30 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية اليوم الجمعة.



ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس، للارتفاع أكثر من 2.5 بالمئة في حزيران. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في نيسان.



وعلى أساس فصلي، يتجه خام برنت فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي 6 بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي 7 بالمئة.