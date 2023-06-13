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النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

 
الثلاثاء، 13-06-2023 07:37 ص

النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

نفط4


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء وسط وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 بالمئة إلى 72.36دولارا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 بالمئة بالمئة إلى 67.46 دولار للبرميل.


وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل، الاثنين، وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.


ويتوقع معظم المراقبين أن يبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخاص بالسياسة. وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أخرى الخميس المقبل لكبح التضخم.


وفي الصين أثارت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي المخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي محا الارتفاع الذي شهدته الأسعار بعد تعهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافية يوميا في يوليو.

 

سكاي نيوز


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