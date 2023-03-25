النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

الوكيل الإخباري -
انخفضت أسعار النفط، مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما مما يقوض توقعات الطلب.اضافة اعلان
وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2 % إلى 74.99 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 69.26 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8 بالمئة هذا الأسبوع فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.5 بالمئة. وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض لهما منذ شهور في الأسبوع الماضي.
وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.( سكاي نيوز
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