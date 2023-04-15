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السبت، 15-04-2023 12:51 م

النفط يرتفع عالميا لرابع أسبوع على التوالي

نفط٢


الوكيل الاخباري- حققت أسعار النفط ارتفاعًا للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد أن اختتمت آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، باللون الأخضر، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

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وحذرت الوكالة أيضا من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر المستهلكين.


تحركات الأسعار
سجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 1.40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.26 بالمئة.


وخلال تداولات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 86.31 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.52 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.4 بالمئة.


وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف أوبك+.

 

سكاي نيوز


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