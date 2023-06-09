الجمعة 09-06-2023
الوكيل الاخباري

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

إخماد 211 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

دولة تتبنى قانوناً جديداً يسمح بترحيل طالبي اللجوء

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

اتفاق في مجال الغاز الطبيعي بين الأردن ومصر

55 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

وفد من منظمة السياحة العالمية ووزراء سياحة عرب يزورون أم قيس

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

التربية تعلن صرف رواتب معلمي الإضافي عن أيار الماضي منتصف الأسبوع المقبل

 
الجمعة، 09-06-2023 04:40 م

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

fqVcIEYf1EDv6w1Cm2fLQHMX0mG5z4vRjZSZMsnv


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع إذ ساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من ضعف الطلب.

اضافة اعلان


وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.


وطغت المخاوف بشأن انتعاش الطلب على الوقود ببطء في الصين على التوقعات بشح المعروض وزيادة الطلب على النفط مع دخول الولايات المتحدة موسم العطلة الصيفية.


ورغم أن التعافي الاقتصادي الصيني أبطأ من المتوقع، تمكنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الحفاظ على الزخم الاقتصادي.


إقرأ ايضا
عمان-الأهلية-تهنىء-بعيد-الجلوس-الملكي-597x430

مجتمع الأعمال: الأردن يواصل مسيرة النمو والبناء بقيادة الملك

2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

1686308019592

مؤشر نيكي الياباني يرتفع للأسبوع التاسع على التوالي

633154ce4c59b72adf4403f6

الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.58.22 PM

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ذهب

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أخبار متعلقة
2541

18 دولة ناتجها المحلي يتخطى تريليون دولار بينها بلد عربي واحد

25223

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

582

مخاوف التخلّف عن سداد الدين الأمريكي تضغط على الدولار

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

215

السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

1680165810847

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط