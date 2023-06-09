النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع إذ ساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من ضعف الطلب.

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وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.



وطغت المخاوف بشأن انتعاش الطلب على الوقود ببطء في الصين على التوقعات بشح المعروض وزيادة الطلب على النفط مع دخول الولايات المتحدة موسم العطلة الصيفية.



ورغم أن التعافي الاقتصادي الصيني أبطأ من المتوقع، تمكنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الحفاظ على الزخم الاقتصادي.