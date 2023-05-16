ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفع النفط لليوم الثاني في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات.

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وقالت وزارة الطاقة الأميركية الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو .



قال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز "حصلت السوق على دفعة من التوقعات بأن إعادة شراء الولايات المتحدة للنفط للاحتياطي الاستراتيجي ستستمر إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولارا للبرميل أو دونه".



وأضاف "من أسباب المكاسب أيضا تصيد بعض المستثمرين للصفقات بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة".



صعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 75.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0250 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.49 دولار للبرميل بارتفاع 37 سنتا أو 0.52 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".



ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من واحد في المئة الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.



في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو لأول مرة في تاريخها. وكانت آخر مرة تسجل فيها العقود الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر 2022.

سكاي نيوز