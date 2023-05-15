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الإثنين، 15-05-2023 11:24 ص

السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في السعودية بنسبة 2.7 % في أبريل، ومن دون تغيير عن مستويات شهر مارس 2023، وفقا لبيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

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وأرجعت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 8.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.0 % حسب البيانات.


كما سجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 1.1% نتيجة لارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 6 % كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2 % متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.1 %.


وسجل قسم التعليم ارتفاعاُ بنحو 3 % بعد ارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.5 %.


وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنحو 3.1 % بعد ارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.6 %.


وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، ارتفاعا طفيفاً بنسبة 0.4 % مقارنة بشهر مارس الماضي ،متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى بنسبة 0.5% .


وكان معدل التضخم السنوي في السعودية قد بلغ في مارس الماضي 2.7 % وهو أدنى مستوياته في 8 أشهر.

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