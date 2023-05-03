النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

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وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.



ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.



وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.



وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط بعدما أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع تراجعا غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.04 % إلى 75.28 دولار للبرميل، فيما انخفض خام نايمكس 10 سنتات أو 0.1 % إلى 71.56 دولار للبرميل. ( سكاي نيوز )