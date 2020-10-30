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الجمعة، 30-10-2020 01:26 م

النفط يفاقم خسائره

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة تكبد الخسائر، وتتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود.

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وهبط خام "برنت" لليوم الثالث وانخفض بنسبة 1.4% إلى 37.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.


فيما هبط "خام غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.3% إلى 35.69 دولار للبرميل، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو الماضي أمس الخميس.


وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" في سنغافورة: "في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي، وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك+) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير المقبل".


وأضاف أنه من المستبعد أن تحافظ أسعار النفط على أي ارتفاع في هذه الأجواء التي تفتقر إلى بيان من "أوبك+".


ومن المتوقع أن ترفع دول مجموعة "أوبك+" الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير المقبل في إطار اتفاق أعضائها بشأن الإنتاج.

 

لكن السعودية وروسيا، وهما منتجان كبيران، تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا حاليا في العام القادم، مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجددا.

 

روسيا اليوم

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