النفط يهبط مع صعود الدولار

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط الخميس، مع ارتفاع الدولار فيما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات فيما يتعلق بخفض صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.91 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 72.69 دولار للبرميل.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتحرك يوجه عام عكس اتجاه النفط، 0.11% الخميس إلى 102.75.



وتجعل قوة الدولار السلع الأولية المقومة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



وأظهرت بيانات شركات أن منتجين في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.