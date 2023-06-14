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ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

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الأربعاء، 14-06-2023 09:04 ص

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية صباح الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1 % إلى 74.38 دولار للبرميل .

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ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.


ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. 


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