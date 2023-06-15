النفط يرتفع وبرنت يُسجل 73.4 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية مهمة بالنسبة لمؤشرات الطلب



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 73.41 دولارا للبرميل.

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وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4%.



ونزل خاما القياس 1.5 % يوم أمس الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.