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الثلاثاء، 03-08-2021 08:56 ص

النقد الدولي يخصص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي

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الوكيل الإخباري- قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إنه وافق على تخصيص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، بعد وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان، الذي نشر على موقع الصندوق، أن عملية توزيع هذه الأموال ستبدأ في 23 أغسطس، وستكون حقوق السحب الخاصة متاحة لجميع أعضاء الصندوق بما يتناسب مع حصصهم.

وأضاف صندوق النقد الدولي القول، إنه تم تخصيص 275 مليار دولار للأسواق النامية والبلدان منخفضة الدخل.

من جانبها، وصفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان صحفي، هذا القرار بـ "التاريخي" وبأنه بمثابة "التطعيم للاقتصاد العالمي خلال أزمة غير مسبوقة".

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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