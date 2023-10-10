النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

الوكيل الإخباري - خفّض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الجاري إلى 2%، بعد أن كانت 2.6%، فيما رفع توقعاته لنمو عام 2024 إلى 3.4% بعد أن كانت 3.1%.

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وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال عام 2023 إلى 2%، لكن رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 3.4%.



وقال الصندوق في تقريره، إن خفض توقعات نمو المنطقة، جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتباطؤ نمو اقتصاد السعودية التي تنفذ خفض طوعي لإنتاج البترول.



كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 3%، بينما خفّض توقعاته للنمو خلال 2024 إلى 2.9%.