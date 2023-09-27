الأربعاء 27-09-2023
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نصيب الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية أقل بـ59% من المعدل العالمي

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الأربعاء، 27-09-2023 09:10 ص

نصيب الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية أقل بـ59% من المعدل العالمي

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الوكيل الإخباري - رغم تبوء المملكة مراتب متقدمة عالمياً على صعيد نسبة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية، إلا أن حصة الفرد من هذه الطاقة ما تزال في مراكز متوسطة أو متأخرة.

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ووفقاً ليومية الغد، بينت آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن حصة الفرد من الطاقة الكهربائية بلغت العام الماضي 1.56 ألف كيلوواط ساعة، وهي حصة قريبة من نصيب الفرد في العراق والجزائر ومصر وتونس، لكنها بعيدة جداً عن نظيرتها في قطر والإمارات والسعودية وعُمان.


ويبلغ المتوسط العالمي لحصة الفرد من الكهرباء 2.67 ألف كيلوواط ساعة، ما يعني أن حصة الفرد في الأردن أقل بنحو 59 % من المعدل العالمي.


وصنف مركز دراسات تابع لجامعة أوكسفورد البحرين في رأس قائمة الدول العربية في متوسط نصيب الفرد من إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي بـ21.7 ألف كيلوواط ساعة، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ19.4 ألف كيلوواط ساعة، وثالثاً دولة قطر بـ17.03 ألف كيلوواط ساعة، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بـ16.4 ألف كيلوواط ساعة، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة بـ11.03 ألف كيلوواط ساعة، وسلطنة عُمان بلغ نصيب الفرد 8.1 ألف كيلوواط ساعة.


وعلى صعيد باقي الدول العربية، بلغ نصيب الفرد في جمهورية العراق 2.6 ألف كيلوواط ساعة، ثم الجزائر بـ2.04 ألف كيلوواط ساعة، ثم مصر بـ1.9 ألف كيلوواط ساعة، ثم تونس بـ1.6 ألف كيلوواط ساعة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المغرب بـ1.1 ألف كيلوواط ساعة.


وبسياق الطاقة الكهربائية المولدة في مختلف محطات التوليد في الأردن، فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7 % إلى 20500.7 جيجاواط ساعة مقارنة مع 1922.4 جيجاواط ساعة في العام 2021.


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