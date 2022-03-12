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السبت، 12-03-2022 03:44 م

الهند تدرس التبادل التجاري مع روسيا.. 500 مليون دولار مدفوعات معلقة

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الوكيل الاخباري- تدرس الهند تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات ، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الهندية تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالروبل الروسي والروبية الهندية.

وذكرت المصادر أن قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا بلغت نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

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وأوضحت المصادر أنه تجري حالياً مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف "يو.سي.أو" وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية.

وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند، غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع اسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصاديات دول نامية مثل الهند.

 

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