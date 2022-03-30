اليابان تحظر صادرات الذهب إلى روسيا.. تحضيرا لمزيد من العقوبات

الوكيل الاخباري- قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستحظر تصدير المعادن النفيسة، وخصوصا الذهب، إلى روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.



ويعكس الحظر على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا تصميم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على فرض مزيد من العقوبات على موسكو، والتي تعهد بها أثناء اجتماع زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.



وبدءا من الخامس من أبريل، ستحظر اليابان تصدير المعادن النفيسة ومنتجات أخرى من بينها السيارات الفاخرة والمجوهرات ومستحضرات التجميل والخمور إلى روسيا.

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